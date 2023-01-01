目前是自由身的旅美好手張育成，傳出因以備戰新球季為由，婉拒參加3月開打的世界棒球經典賽（WBC），此消息一出立刻在網路上引發熱議，他的社群媒體湧入許多負面留言，維基百科甚至一度被更改綽號。對此張育成表示，能夠明白球迷不滿情緒，也會將這些情緒認為是外界對自己的期待，會將這些轉化為新球季及未來替中華隊效力的養分及契機。

張育成2021年打出生涯年，單季9轟寫下台將大聯盟紀錄，但去年表現卻不理想，開季從守護者隊出發，但歷經確診、低潮來襲，遭到守護者指定讓渡（DFA），之後陸續披上海盜、光芒、紅襪隊等戰袍，總計他去年球季共出賽69港，168打數、35安，包含4發全壘打，打擊率2成08。

中華隊這次經典賽由統一獅總教練林岳平執掌兵符，去年11月17日產生50人大名單，「餅總」當時指出，這次名單投手23人、野手27人（含6名捕手），其中包含11名旅外球員，另含1名業餘球員。但因中職與球員工會簽署協議，當時並未公布名單，不過外界猜測張育成會被放進名單中。

據了解，張育成確實在剛從美國返台時就曾接到參賽詢問電話，雖然他很有意願披上中華隊戰袍為國家隊效力，但後來也有數支美職接洽中，甚至有球隊開出40人名單的大聯盟合約，因此，在與美國經紀公司討論多次後，他決定仍以生涯發展為主，婉拒中華隊參賽。

不過這次會在網路上引發熱議最大原因，是因為當初張育成在2019年亞錦賽過後取得12天補充兵資格，且被體育署列為列管球員，根據「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法第6條」，列管球員在列管期間內應依體育署指定參加集訓或比賽，因此是否「徵召」球員成為最大關鍵。