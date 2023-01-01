高有翔（左起）、吳昱廷、蔡承祐、高胥崴以新團名「U：NUS」正式出道。（滾石唱片提供）

高有翔（左起）、吳昱廷、蔡承祐、高胥崴連趕兩場跨年晚會。（滾石唱片提供）

選秀節目《原子少年》冠軍團天王星簽約滾石唱片，團員何世華（小孩）去年因緋聞退團，高胥崴、蔡承祐、高有翔、吳昱廷4位成員今（1日）宣布將以全新團名「U:NUS 」正式出道，期許U:NUS 能肩負使命，「將我們每個獨特的個體，緊密地團聚在一起。」而他們IG粉絲人數更在官宣日瞬間突破2萬。

跨年夜天王星分別在台中水湳及麗寶樂園以4人及5人形式演出，與萬人一同倒數迎接新年，他們兩場跨年秀皆在開頭演唱30秒新歌，歌詞提及「每一夜 看不清的路」、「還沒兌現怎麼可以認輸」等，令歌迷十分期待他們發表新作。

接下來天王星也將以5人形式登上《2023超級巨星紅白藝能大賞》，是小孩已簽約的最後一場活動，他在這次演出籌備中擔任要角，參與了整個舞蹈的編排，他分享編舞心情：「這首歌給我很深情的感覺，也是第一次整支舞都是我編的，所以花了很多心思，想要讓大家在舞台上畫面感是好看的。」

而接下來U：NUS將正式發片，團名「U:NUS 」由天王星的英文「Uranus」演變而來，其中的 R 和 A 延伸成團名背後「Reborn to be Alive」重生精神，兩個字母也化作「：」符號，以冒號型態重現，象徵全新團體的誕生心繫歌迷，將在你（U）與我（US）之間開啟無限可能，持續創造屬於「我們」的未來續篇。而「unus」在拉丁語中包含「一」以及「獨一無二」的涵義，蓄勢待發的U：NUS以一為名，將不負眾望，繼續展現捨我其誰的王者之氣。