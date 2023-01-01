隨著社群平台逐漸興起，越來越多身材火辣的正妹都靠著分享辣照及生活在網路上竄紅。而日前大陸一名擁有傲人上圍的女直播主在直播時，被問到身上有哪些刺青時，她竟直接掀起上衣大方展現刺在雙峰上的性感刺青，讓不少網友看了大噴鼻血直呼「玩超大」，而這名女子的真實身分也被網友神出來了。

大陸網路上近日流傳出一段直播影片，影片中一名外型亮麗、身材火辣的女子，正開心的與網友聊天說要準備去夜店跳舞，所以穿得少非常正常，但眼尖的網友便發現她身材有多處刺青，便詢問她身上還有哪裡有刺青，沒想到她竟當著眾人面前將上衣掀起，而裡面疑似什麼都沒有穿，大方展現自己刺在胸上的刺青，接著轉身露出屁股的刺青，令網友們瞬間暴動。

而影片流出後，便有網友認出這名女子疑似是抖音上擁有6萬多名粉絲的性感網紅「瑤姐」，家境十份富裕的她在自我介紹中便寫著，自己除了是滑雪、潛水、體能教練外，已經遊歷了60個國家，在抖音上能看到她曬出在各國玩樂、滑雪、潛水、的影片。而其中一段搭直升機的影片，瑤姐露出背部大片刺青，讓網友們一眼認出影片中的女主角便是她，一問之下她也大方承認，而面對網友直接問「瑤姐，你那露紋身是在哪直播了我也想去看」，瑤姐則回應「直播群」，似乎完全不在意自己火辣的身材被看光光，也讓她因此瞬間爆紅。