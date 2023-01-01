有婦人向社會局陳情，「台中市太平老人會」更改章程，將原本滿20年不用再繳月費改為終生繳費，疑出現財務危機。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市70歲蕭姓婦人爆料「台中市太平老人會」更改章程，將原本滿20年不用再繳月費改為終生繳費，還說，聽聞該會在銀行有5億元定存、另有4千萬元由市府保管，「有這麼多錢？錢怎麼花的？竟會有財務問題？」；台中市社會局澄清，太平老人會屬社會團體，財務自治，絕無4000萬給市政府保管情事，已主動聯繫陳情人溝通說明，並協助轉介法律諮詢。

蕭姓婦人約20年前加入太平老人會，月交2000元，原本到今年4月滿20年即可不必再繳費，往生後子女即一次領回約40萬元，未料上個月負責收費的小組長竟告訴他，因近兩年因疫情往生會員變多，為平衡收支永績經營，經議決通過更改章程，將月繳20年改回繳終生，往生才能一次領回。

她無法接受，透過民代向社會局陳情，質疑會方出現財務危機，才會修改章程變終生繳費；她還說，之前聽會方人員指出，該會在銀行有5億元定存、另有4千萬元由市府保管，「有這麼多錢、怎麼還會有財務問題？錢到底是怎麼花的？」蕭婦向媒體投訴指稱，雖未聽說有會員往生後家人領不到錢，但她還是擔心過去已繳的40多萬元拿不回來。

對此，台中市政府社會局表示，老人會辦理往生互助會為私人互助行為，屬私權契約，有爭議、糾紛應循司法途徑解決。若會員和團體間有糾紛，社會局持續提供法律諮詢與司法救濟相關協助；同時也加強宣導、提醒民眾，加入往生互助會屬具高度風險的契約行為。

社會局強調，已函請太平老人會應將涉及往生互助費率或給付條件調整等會議紀錄，公告於會所及分支機構，同時透過會刊、會訊、網路等方式廣知會員，使會員獲得充分資訊。