嘉義市今凌晨發生多車撞擊意外，現場目測至少5輛汽機車毀損。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

計程車駕駛翁男雖未受傷，疑因驚嚇過度無法思考，肢體無力送醫救治。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

跨年夜不平靜，嘉義市今凌晨發生多車撞擊意外，現場目測至少5輛汽機車毀損，經警方調查，蕭姓男子駛車沿大華路西向東行，左轉中興路時與翁姓男子的計程車碰撞，導致計程車失控撞擊停放在路邊兩輛自小客和機車，而翁男雖未受傷，疑因驚嚇過度無法思考，肢體無力送醫救治，由於2人皆無酒駕，警方還在釐清肇事責任。

嘉市消防局救災救護指揮科今1點06分接獲員警轉報，指中興路與大華路路口發生車禍案件，派遣第一大隊德安分隊救護車出勤前往，救護人員抵達，發現現場一片狼藉，多輛汽、機車車身碎片散落一地，車道上有1輛自小客車側邊嚴重擦撞，路旁1輛計程車車頭全毀，卡在停放路邊汽車後側，另還有多輛機車遭波及，現場觸目驚心。

消防局說，所幸現場僅一名傷者，66歲男駕駛驚魂未定，全身雖無傷勢但因生死瞬間，造成精神與行動上較為緩慢，無法思考，且肢體無力，救護人員評估傷勢後，經確認神經學無明顯異常，給予攙扶至救護車上後送往衛福部嘉義醫院診治。

經方初步調查，蕭姓男子駕駛小客車，與翁姓男子駕駛計程車在事故地點撞擊，波及路旁停放車輛，兩名駕駛人經酒測，均無酒駕。