台鋼雄鷹今年球季即將加入二軍戰局，教練團籌組持續進行，投、打部門除原有的蕭任汶、路易士之外，球團再力邀横田久則及蔡昱詳2位教練加入，厚植教練團深度。原本擔任客座的鄧蒔陽，今年球季也將成為台鋼內野守備教練，正式成為教練團一員。

横田久則日職生涯共11個球季130場出賽，戰績26勝43敗，投572.2局被擊出547支安打，投出421次奪三振，自責分率3.57。2003年轉戰中職效力兄弟象，披上黃衫2年中還曾於2003年3月23日起至8月2日締造個人單季13連勝，至今仍是兄弟隊史最長連勝紀錄。

2005年起橫田久則轉任教練，執教資歷豐富，2016年重返西武獅二軍擔任總教練，2017至2022年底都擔任西武農場總監，對於培育年輕選手、投手調度等事務十分熟稔，去年底還獲得日本職棒聯盟NPB所頒發的「球團功勞賞」。

投手教練增加至2名，野手部門同樣增添人手，台鋼球團邀請蔡昱詳擔任打擊兼內野守備教練，協助打擊與守備。另外，由日籍國際顧問河野德良負責統籌的防護體能訓練團隊，日籍防護體能訓練員城所竜一將繼秋訓之後再度來台，負責整合球團防護‧體能訓練體系，為選手提供最完善照顧。

台鋼預計於1月27日展開球隊成軍之後第一次春訓，教練團逐漸到位，將為接下來春訓以及二軍賽事做足準備，不過，總教練一職仍遲遲未公告。