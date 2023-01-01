迎接疫情舒緩後的第一個跨年，電信業者全力動員，統計數據也隨之出爐，各個跨年熱點行動上網傳輸量皆在跨年夜直線飆升，且有大票用戶選擇以社群直播、FB、LINE、IG等通訊軟體直播煙火及打卡，電信業也在其中扮演關鍵角色。

中華電(2412)表示，2023跨年夜全台重要活動區域，行動上網尖峰數據量再創新高，包括台北市政府及101信義商圈、桃園高鐵站前廣場、新竹縣政府前廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、雲林古坑劍湖山、台南市府西側廣場、高雄夢時代及義大世界等20處熱門跨年景點，行動上網尖峰數據量超過平時的5倍；其中全台最受矚目台北101跨年煙火行動上網尖峰數據量超過平常使用的2倍，高雄夢時代跨年晚會行動上網尖峰數據量超過平常使用的3倍，有超過8成以上用戶，以社群直播、FB、LINE、IG等通訊軟體直播煙火及打卡。

台灣大(3045)表示，根據統計指出，昨(31)日跨年夜全台熱門景點，行動上網傳輸量整體超過平時3倍，較去年成長2倍。台灣大哥大觀察全台跨年重點活動，統計最熱門跨年區域前三名分別為台北最HIGH新年城2023跨年晚會、台中水湳經貿園區中央公園跨年晚會、高雄夢時代跨年活動，尖峰時段較平日攀升約5倍。另外，超過8成台灣大用戶在跨年夜使用社群軟體LINE和Facebook，流量較平日分別成長3倍和2倍，反映用戶使用社群軟體傳遞、分享幸福也相當多。

根據遠傳(4904)統計，跨年夜全台數據使用量較平常成長1.2倍，語音話務量則為平常的2倍。為了提供用戶最美好的跨年網路體驗，遠傳全台擴充超過800站以上各式基站設備、跨年夜當天出動超過30台行動通訊車；全台網路工程團隊自2022年12月30日起即動員超過800位工程人員全程待命；後端更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，齊力展現最佳通訊與網路品質。另外，跨年連假受到低溫不想外出人擠人的影響，有不少人選擇在家，用看片追劇的方式迎接2023年，遠傳friDay影音跨年夜與前一年同期相比，收視人數成長近4成。

亞太電(3682)內部觀察發現，疫情解封加上直播互動需求增加，今年全台跨年熱區於跨年夜的整體網路流量為平日的3倍，使用尖峰時段出現在跨年凌晨前後15分鐘，用戶搶在第一時間為親友獻上祝福，推升上傳數據一舉超過平日使用量8倍，其中最受注目的台北信義區跨年晚會，即使現場天候不佳，仍無法澆熄大批等待跨年的熱情民眾，也讓現場數據使用量更較平日逾13倍。