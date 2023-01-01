這是中國大陸放開防疫措施後的第一個跨年，即便疫情嚴峻，多地舉辦活動仍吸引人潮聚集。上海外灘有萬人倒計時跨年，昨日21時30分，外灘瞬時客流達3.6萬餘人。武漢江灘則有萬人放飛心願氣球。

據《新京報》，昨晚上海外灘、豫園等區域迎來跨年迎新遊客流高峰，21時許，外灘遊客在警方維護秩序下前進，路口武警官兵依舊延續了「開關式」過馬路措施。據黃浦公安分局，21時30分，外灘瞬時客流達3萬6000餘人。

另據新加坡《聯合早報》，有成千上萬人聚集在武漢市中心參與新年倒數計時，並在午夜時分向天空放飛氣球慶祝。參與新年倒數活動的民眾幾乎都佩戴著口罩，也有人在接受路透社採訪時說，仍然擔心人員聚集會導致染疫或再次感染，「但我就是想出來，因為大家都出來了。」

在北京，許多商業區在跨年夜都出現了人潮，其中市中心的王府井大街，街邊樹木都纏上了新年彩燈裝飾，步行街上的雕塑「火樹銀花」也亮起燈光秀，吸引許多民眾外出感受新年氣氛。

一位在王府井聚餐的民眾說，2022是不平凡的一年，最後一天裡希望過得更有儀式感。「因為疫情和朋友們有段日子沒見面了，今天終於小聚一次，感覺熟悉的生活又回來了。」

香港電台報導，天安門今早舉行元旦升旗儀式，不少民眾到場觀看。一連三天的公眾假期，北京近日市面人流已明顯比之前增多，不少景點在元旦日起恢復開放，包括雍和宮、鳥巢等。

有北京民眾說，「過去一年最深刻就是居家隔離的經歷，但對今年抱有期盼，希望生活恢復正常，能夠摘下口罩。有小朋友就希望一家人健健康康，不要陽性，能快快上課跟其他朋友一起。」。