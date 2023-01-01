台中市公車候車亭全面禁止吸菸新規定，元旦起正式上路，台中市政府衛生局和警察局也施實聯合稽查。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中報導）

響應無菸環境！台中市公車候車亭全面禁止吸菸新規定，今(1)日正式上路，台中市政府衛生局和警察局在今施行首日聯合稽查，在潭子科技園區公車候車亭當場查獲一名年輕男子吸菸，也依罰開罰兩千元；台中市衛生局指出，元旦起只要發現有人在公車亭抽菸就會逕行開罰，提醒民眾不要心存僥倖，和自己的荷包過不去。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市全國首創在104年6月17日公告實施400處公車候車亭為禁菸場所後，今年1月起再擴大公告台中市公車候車亭禁菸963處；自今日起，如民眾在台中市公車候車亭違規吸菸，最重可罰1萬元。提醒吸菸民眾自發性遵守規定，以免被罰，並請吸菸者尊重他人拒吸二手菸的健康權益，共同支持這項健康政策，市民如有戒菸需求，也歡迎撥打戒菸專線0800-636363諮詢。

曾梓展說，為使市民了解此項擴大措施，自去年12月1日至今年1月31日期間，將透過公車站體跑馬燈、電子看板、有線電視、新聞稿、臉書、宣導圖卡、官網等強力宣導，盼市民能共同配合支持候車亭全面禁菸政策，響應無菸環境措施。

曾梓展也提醒，台中市目前已公告禁菸場所，包括公車候車亭、公園綠地、高中職以下校園及附連人行道、連鎖超商及咖啡店騎樓庇廊、其他公告指定禁菸地點等共達4063處，元旦起只要在禁菸處抽菸被發現，將依菸害防制法開罰2千元及1萬元不等罰鍰。

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