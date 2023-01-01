48歲的馬國明憑《白色強人》的「唐明」一角奪下香港視帝，在演藝圈有「佛系藝人」稱號，在2019年捲入女友黃心穎偷吃許志安風波，分手後隔年認愛黃心穎好友湯洛雯，穩交2年多同居，直到元旦馬國明曬出一張一對娃娃親吻還套牢一只大鑽戒之照片宣布結婚，消息一出粉絲與好友紛紛祝賀。

馬國明和湯洛雯選在1月1日13:14宣布喜訊，象徵「一生一世」，並曬出一張可愛馬娃娃的互相親吻的照片，他Hashtag標記「forever」，Tag女友帳號，而女友也以「1plus1」、「forever」、「engaged」甜蜜回應，許多香港娛樂圈星好友紛紛留言祝福。

馬國明自入行以來承認過3段戀情，2017年與黃心穎傳緋聞，2018年才默認，不料2019年女方和已婚許志安爆發出軌事件，他因此被冠上綠帽男友，同年他暗示已經分手，但持續為黃心穎緩頰，強調今後仍願意一起合作，雙方未來仍是好朋友。

而他隨後在2020年傳出與湯洛雯的戀情，同年6月雙方透過IG認愛，隨後時常被外界催婚，不過兩人對外態度始終低調，終於到現在宣布即將結婚，獲得外界不少祝福。