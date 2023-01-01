【愛傳媒特約記者陳冠宇綜合報導】前立法委員、淡江大學教授陳一新驚傳辭世。

美東時間2022年12月31日晚上8時50分，陳一新教授在夫人及女兒女婿的陪伴下，離開人世。

陳一新是政治學學者與政治人物，出生於香港，後移居台灣，曾代表新黨出任立法委員，現為淡江大學外交與國際關係學系的榮譽教授。出生於1950年2月5日，享壽72歲。

陳一新教授的夫人表示，會先在美國與親友舉行小型儀式後，等農曆年後返臺再舉行相關儀式，屆時再公告周知。

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