林曜晟曾被指控物化女性。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（2日）晚10點播出「今天講完就不再講了，以後再提就翻臉」，來賓林曜晟之前爆出毆打同居女友，鬧上新聞版面，他透露最想撕掉「家暴男」的標籤：「新聞寫我邀她來我家隔離，囚禁毆打她重傷住院，我有幾分證據說幾分話，其實是她說不想去檢疫所，來尋求我的幫助，我才讓她來我家，但每天又有不同男生送餐給她吃。」

林曜晟也還原雙方起爭執的導火線：「她拿我手機去看，我就說不然妳手機也給我看，我一拿，她整個人爆走，衝到我背上抓我，她身上的血是我的，但她卻拍給媒體去渲染這些事。」林曜晟也補充，女方反應激動的原因，是手機內有太多秘密：「包括她其實是有老公跟小孩的，但當時我陷在愛裡，以為遇到一個可以結婚的對象，沒想到變成這樣。」

林曜晟還曾被指控「物化女性」：「幾年前渡邊直美來拍旅遊書認識，之後她再來台灣，也有邀我去看她的表演，但大家就開始說『原來你喜歡這種女生』，雖然我沒覺得怎樣，也覺得她願意跟我當朋友與有榮焉。」

不過，林曜晟也坦承自己的過錯，因為他在節目上分享與渡邊直美這段跨國友誼時，為了節目效果用詞不當造成反效果：「我當下開玩笑說『她找我去日本玩，可能會吃掉我』，但我沒那個惡意，我後來有傳訊息跟她道歉，也解釋這件事的原委，她理解，也沒有生氣，她給我的回覆是她自己也是諧星，所以知道上節目就是這樣，她在日本也常被開這種玩笑。」