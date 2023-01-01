我國本土今天新增2萬5270例新冠確定病例，與上周日相比增加7650例，增幅達43％，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疫情升溫除了與國內BQ、BF.7等變異株崛起有關之外，還可能與近期氣溫偏低，加上口罩管理措施較鬆綁有關，至於今起上路的大陸來台旅客全面PCR措施，上午共有84位旅客完成採檢，結果最快明天下午出爐。

莊人祥分析，近期疫情持續升溫並非特別與大陸相關，主要是因新興變異株崛起，以及口罩管理措施較為鬆綁有關，此外可能也與跨年前後的偏低氣溫有關。

台大公衛學者詹長權今天則回顧2022的防疫成績，認為台灣出現高感染以及高死亡的Omicron防疫失敗經驗，對此莊人祥也回應，指出每個國家在與病毒共存的過程中，本來就會發生感染或是用疫苗的方式，且當今疫苗並非具有百分百的保護作用，因此降低死亡率才是最主要工作。

莊人祥說，評斷防疫成果不能只看感染數與死亡數，還要考量致死率以及累計人口的死亡率等參數會更加客觀，以OECD排名來看，我國在所有國家中的致死率排第六低，死亡率則是所有國家第五低，這都顯示我國防疫成績不俗。

針對今起上路的大陸來台以及小三通入境人士全面PCR措施，莊人祥表示，上午共有84人完成採檢，不過有些旅客入境時沒有收到防疫簡訊，主要是因填錯號碼或是未開漫遊等問題導致，經機場人員協助後都已妥善處理，往後也會加強宣導，至於採檢結果最快要等到明天下午才會出爐。