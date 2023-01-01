Vallodolid fans chanting monkey noises at Vini Jr as he walks off.



F**king disgraceful. 😠 pic.twitter.com/j0gK3MiKhi — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 30, 2022

巴西球星小維尼修斯（Vinícius Júnior）剛從世足回歸的第一場西甲賽事就遭到種族歧視攻擊。他在對戰皇家瓦亞多利的比賽最後幾分鐘被換下場（皇家馬德里2比0獲勝），經過對方觀眾席的時候遭到球迷辱罵「macaco」（猿猴），甚至有人對著他扔垃圾，被小維尼修斯一腳把垃圾踹出去。

賽後小維尼修斯在推特寫道：「種族歧視持續來到球場裡，看看世界最大的球隊和西甲依舊無動於衷。我會一直抬頭挺胸慶祝我和皇馬的勝利。到頭來這是我的錯。」

去年9月小維尼修斯也遭到馬德里競技的球迷侮辱，因為他在進球之後習慣以跳舞慶祝，一位足球經紀人布拉沃（Pedro Bravo）在西班牙電視節目批評他：「不要像隻猴子一樣。」後來布拉沃發現不妥而道歉。但是下一場比賽，對手馬競的球迷就借題發揮，大喊：「小維尼修斯是隻猴子」，開賽前更有人帶著種族歧視的布娃娃（全黑臉＋紅色厚嘴唇）。

儘管西班牙警方試圖逮人，結果檢察官居然說這不是犯罪，「因為時間很短，而且是在球場的敵對氣氛之下發生的。」

這次的事件不確定會被如何處理，同時已經引爆網友的爭論，有人嘲笑西班牙種族歧視比美國嚴重，也有人指責法國更偽善，畢竟法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）世足決賽失利後，回國立即遭到種族歧視的辱罵。義甲幾年前也出現類似事件，結果義甲祭出鐵腕重罰球團，下令「閉門比賽」不得售票，終於讓他們正視這個問題。