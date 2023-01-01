高雄市左營區新上國小以「美感素養為核心」，結合輕軌「新上線-美感環線」串聯課程，創造出都市中當代文青小農，今年榮獲藝術殿堂最高榮譽「教育部第9屆藝術教育貢獻獎」。(新上國小提供／林雅惠傳真)

高雄市左營區新上國小以「美感素養為核心」，結合輕軌「新上線-美感環線」串聯課程，創造出都市中當代文青小農，今年榮獲藝術殿堂最高榮譽「教育部第9屆藝術教育貢獻獎」。

新上國小除了文青小農食農教育，學校用心推動扎根校園藝術教育，每個月推出不同主題的展覽會、達人才藝秀、聖誕慈善點燈祈福、校內紅點設計系列獎、愛社區兒童權益路跑等。

在音樂方面，除了既有的直笛團、合唱團、薩克斯風團，更成立弦樂團，無音樂背景的校長王彥嵓也與老師們學習大提琴，為了讓孩子可隨時隨地勁歌熱舞，甚至將走廊玄關大膽改造成街舞鏡牆。

新上國小位於美麗愛河堤岸、都會人口稠密區域、輕軌線上的高雄市，以「創新、美感、活力、人文」的核心理念，透過有系統的美感培育策略，將捷運路網圖為跨領域校本課程的架構，創造「新上線-美感環線」串聯所有課程。

新上國小9年來在校內種植超過70種以上蔬果，就在咫尺可得的各班花台，有健康植物吸引昆蟲、鳥類進駐。

在農穫與生態之間，以「創造新的美感經驗」與動植物共生共好，透過實際參與，發現蔬菜與蟲鳥之間如何取得共存平衡的問題與討論，以主題探究方式，發展出解決之道，進而能以創意方式來展現所獲與所學的內涵，獲得心靈無比的美感經驗。

此外，在環保飲食、味覺教育、花台小農、餐桌美學、美感包裝、文青設計與銷售上，更開發出獨特的都市食農新主義。

校長王彥嵓表示，種植照顧蔬果僅是其中一個介面，重點是創造每個人內心強大的美感經驗歷程，才是最有價值的地方，也讓藝術教育能夠從小深植在學生們的心中，未來共同推動與發揚藝術教育。

特別的是，這雖然是新上國小的第一座教育部藝術教育貢獻獎的全國大獎，卻已是王校長帶領學校奪獎的第三座，包括第三屆彌陀國小績優學校獎、第四屆個人活動奉獻獎，成績相當亮眼。