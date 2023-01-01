國際匯市2023年開春的第一炮，就屬日本央行總裁黑田東彥26日的演說發表。日本央行2022年12月20日意外宣布日本10年期公債殖利率波動區間上限升高至0.5％，全球金融市場大震撼。市場現在起已屏息以待26日的「黑田說」，預判其中必有貓膩。

日圓兌美元匯率，2023年元旦在國際匯市呈現走升，來到130.985，不僅碰觸到日本金融圈2022年7月間預測的「2022年底日圓匯率回到130」，且大環境給予日圓太好的走升條件，2023年估計將有一波的反攻樂曲。

匯豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁李勝凱指出，日本央行於12月20日宣佈調整其公債殖利率曲線控制政策，令市場感到意外。日本10年期公債殖利率曲線控制區間，現在拓寬至 ±0.5％，日本央行也已宣佈2023年第一季會增加通過競拍方式定期購買的債券規模，為任何潛在的殖利率飆升做好準備。

匯豐銀行根據迴歸分析顯示，美日10年期公債利差每變化100個基點，美元兌日圓就會變化10～15日圓。換言之，日本公債殖利率每上升25個基點，就會導致日圓兌美元走升2.5～4日圓。

市場參與者預計日本央行將在2023年做出更大的政策調整，例如退出負利率政策（NIRP），甚至放棄殖利率曲線控制，李勝凱說，但匯豐認為現在需要關注的變化是日本壽險公司的外匯避險。如果這些公司提高外匯避險比率，也將可能導致日圓兌美元大幅走升，如同2016年第一季至第三季的市場，預計2023年日圓匯率略微走升，「而上行趨勢顯然已經開始浮現。」

李勝凱分析，支持匯豐銀行在2022年看好美元觀點的因素，「現在已經失去動力」，美元過高的估值或難以為繼。美元在過去兩個月快速下跌，意味著目前估值過高的情況有所放緩。然而，如果美國通膨放緩導致聯準會的鷹派立場進一步軟化以及全球經濟成長避免嚴重放緩，那麼美元可能會進一步下跌。

美國聯準會升息步伐放緩，以及對聯準會處於緊縮週期後期的判斷，外銀估計美元會在2023年進一步下跌。渣打財富管理進一步提出三大看淡美元的理由：一、- 除美國以外的全球經濟成長輪轉，美國則會出現些微經濟衰退；二、歐盟等國陸續升息，和美國的實質利率差異正在縮小；三、美元評價面已接近數十年的高位，再繼續追高的空間明顯縮小。

富蘭克林證券投顧指出，儘管美國CPI降幅再次高於預期，顯示通膨見頂的證據更加明確，但聯準會似乎仍認為通膨壓力仍高，大多數聯準會官員認為應持續升息以打擊通膨，最新點陣圖顯示終點利率中位數預估為5.1%，反映聯準會仍將保持鷹派，而在此一預期下，美元可望在短線上獲得支撐，但需留意鷹派升息是否會加劇經濟衰退的可能性，因此美元指數上檔也將面臨壓力，預計區間落在102～107 。

針對日本央行(BoJ)在放寬10年公債殖利率波動幅度後的下一個動作，富蘭克林證券投顧認為，釋出日本央行貨幣政策即將轉向的先行預兆，下一步可能是放棄負利率、進一步放寬殖利率波動區間，進而對日圓造成重大影響，日圓可能在2023年走升，短線上則預計將落在130～136區間。