超Q熊大、兔兔雞蛋糕，療癒外觀、香噴噴的氣味讓人一口接一口。（麗寶樂園度假區提供）

《熊大的麗寶小鎭》吸引許多遊客造訪。（麗寶樂園度假區提供）

《熊大的麗寶小鎭》吸引許多遊客造訪。（麗寶樂園度假區提供）

今天是2023年第一天，中部雖偶有小雨，但許多遊客仍把握假期出門旅遊。麗寶樂園渡假區一早就遊客如織，許多遊客直奔《熊大的麗寶小鎭》，體驗LINE FRIENDS明星七大主題沈浸式互動裝置；另不少人站在許願池前，投下硬幣希希望求個好運籤。

麗寶樂園度假區日前推出超萌的《熊大的麗寶小鎭》，內有LINE FRIENDS明星七大主題沈浸式互動體驗裝置，每個互動遊戲既新奇又好玩有趣，一早就有許多遊客全家出動，專程趕來體驗。

熊大的麗寶小鎮內有座莎莉雕像的《許願噴水池》，在2023年的元旦，吸引許多遊客對著許願池許願抽籤，想替自己博得好運氣，只要將硬幣精準的丟入許願池中，咚的一聲，池中就會馬上出現各種好運籤詩有事業、愛情、財運或學業的祝福。

另外，熊大鎮長的《祈願花火區》更是充滿著大家對新的一年的期許，將願望藉由繽紛燦爛的數位煙火傳送綻放在小鎮內的夜空中，是全家人最喜愛的互動區之一。只要對著螢幕掃QR CODE，寫下心願祝福，就會投影在全頻大螢幕上，還可以同步轉發給Line 上好友群組，成為最具個人特色的新年祝福貼圖，吸引很多遊客製作轉傳。

麗寶樂園度假區指出，此外，令人口水流不停的超Q熊大、兔兔雞蛋糕，療癒外觀、香噴噴的氣味真的會讓人一口接一口；熊大造型的爆米花桶，不管是不是粉絲都一定要收藏一波。當然，還有絕對會讓荷包失守的熊大、兔兔限定周邊商品，元旦連假來到《熊大的麗寶小鎮》歡樂度假，是大小朋友的快樂天堂。