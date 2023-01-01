彰化永靖元旦路跑，是彰化縣2023年第一場路跑賽事，由永靖鄉公所主辦，每年賽事開始前都會在公所前廣場舉辦升旗典禮，隨後在鄉長、地方仕紳等人的見證下，鳴槍起跑。（吳建輝攝）

社女組第一名許玉芳，女兒楊覲得小女組第一名，今年再度奪得冠軍，許玉芳的兒子楊叡也獲得小男組第七名。（吳建輝攝）

今年拿下社男組冠軍的23歲張富祝，以38分27秒先馳得點，不但贏得社男組冠軍，其成績綜觀所有組別都是第一名。（吳建輝攝）

連續舉辦第37個年頭的彰化縣永靖鄉元旦路跑，今天清晨6點40分從永靖鄉公所廣場出發，今年參加人數再創紀錄，有3371人報名，今年社女組第一名許玉芳、小女組第一名楊覲母女檔，去年同樣是由她們母女得到，如今再次奪冠，成為地方佳話。

彰化永靖元旦路跑，是彰化縣2023年第一場路跑賽事，由永靖鄉公所主辦，每年賽事開始前都會在公所前廣場舉辦升旗典禮，隨後在鄉長、地方仕紳等人的見證下，鳴槍起跑，比賽分成6公里、11公里組，並分成男子、女子、長青、社會、國小、國男等七大組別。

公所表示，比賽的起點與終點一樣，今年折返點則設置在竹子村，沿途還有共25處的補給站，提供水等補給品，還有許多在地鄉民為所有跑步得選手加油打氣，今年拿下社男組冠軍的23歲張富祝，以38分27秒先馳得點，不但贏得社男組冠軍，其成績綜觀所有組別都是第一名。

而除了張富祝表現優異之外，社女組第一名許玉芳，女兒楊覲得小女組第一名，今年再度奪得冠軍，許玉芳的兒子楊叡也獲得小男組第七名，許玉芳說，原本一家四口都要參加的，但丈夫賽前受傷，因此改由他們一家三口比賽。

永靖鄉長魏碩衛表示，永靖鄉元旦路跑已邁入第37屆，是鄉內年度規模最大的重要活動之一，每年邀集鄉內村辦公處、社區發展協會及社團企業等單位一同共襄盛舉，沿途熱情鄉民替選手加油打氣及提供茶水、點心補給，讓所有選手感受永靖的熱情，祝福所有選手與民眾，跑出健康、跑出新年新氣象。