蔡英文總統今天發表元旦談話，副總統賴清德表示，「拚經濟、顧民生」，這就是2023年執政團隊的新期許！執政團隊提出的這七項方案，希望可以針對各行各業的民眾，提供基本民生問題更到位的支持，也要協助國內企業一起跟上國際產業轉型的腳步，並且在後疫情時代重啟國門之際，加速恢復觀光業的生機。

賴清德在臉書表示，揮別 2022 年，2023年揭開序幕。今天早上，他陪同蔡英文總統發表元旦談話，總統也再一次向大家說明，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能，將會是執政團隊面對今年經濟挑戰的四大目標。

他說，根據這四大目標，執政團隊提出七項方案，包括：減輕居住負擔；擴大公共運輸補貼；加強照顧弱勢族群；協助傳統產業及中小企業升級轉型；強化農漁基礎設施；加速國際觀光客來台；持續穩定整體物價。

賴清德強調，回顧過去將近三年的疫情，以及同時間的全球經濟波動，在台灣，有許多人的生活受到影響，經濟也遭遇困難。有許多產業及勞工受到嚴重打擊，也有很多家庭，承受了生離死別的苦痛，這也提醒我們要加緊腳步，針對每個不足之處，更加努力。

所以，他說，我們在新年的第一個期許，就是「拚經濟、顧民生」。執政團隊提出的這七項方案，希望可以針對各行各業的民眾，提供居住、交通、物價等基本民生問題更到位的支持。同時，也要協助國內企業一起跟上國際產業轉型的腳步，並且在後疫情時代重啟國門之際，加速恢復觀光業的生機。

放眼國際未來局勢，考驗與挑戰接踵而來。但是，賴清德認為，台灣之所以美麗動人，是因為縱使前有波瀾、遭逢艱難挫折，我們都能勇敢強韌、團結一致。相信新的一年，台灣可以更多元、更堅韌、更綻放，可以更邁向世界，可以更自信前行，一起讓更多的人，走出疫情的難關，並在這塊土地孕育夢想。

他說，去年走過充滿挑戰的一年，「大家辛苦了」。今年執政團隊會更加努力，我們一起心懷感恩、彼此祝福、相互打氣，讓台灣更進步，也更繁榮。「祝福台灣和全體國人朋友，新年快樂！」