蘇麗媚（左）和故事工廠執行長林佳鋒。（故事工廠提供）

《四姊妹》演員群和幕前幕後工作人員合影。（故事工廠提供）

故事工廠邀觀眾一起拋彩帶慶祝。（故事工廠提供）

由王娟執導，謝汶錡、范瑞君、丁寧、蔡燦得主演的故事工廠舞台劇《四姊妹》，在去年12月31日演出最後一場，也進行故事工廠9周年慶祝活動，邀請觀眾們一同拋出藍色彩帶同歡。被稱為「偶像劇教母」的蘇麗媚和曾國城也特地到現場祝賀，蘇麗媚從故事工廠家徒四壁、一無所有，一路陪伴至今；而曾國城也感性地說：「因為國修老師才能和故事工廠產生這麼多好的連結，建立許多共同記憶。」

《四姊妹》的導演王琄表示：「故事工廠的夥伴們都是相互支持的存在，有劇場就有光，那是有如火炬一般的光亮和溫度。」飾演大姊的謝汶錡直言：「能與故事工廠合作是生命中奇妙的緣分，感謝故事工廠能夠讓我能夠真正體驗擁有姊妹的感覺。」飾演二姊的丁寧更是為故事工廠加油打氣：「很佩服林佳鋒執行長，經過三年的疫情仍堅持運營劇團沒有虧欠薪水，看到辦公室裡的團員們才發覺到真的非常不簡單。」

而飾演三姊的范瑞君坦言：「很佩服兩位創辦人做戲的態度，希望能夠繼續與故事工廠一起走下去。」飾演小妹的蔡燦得也分享了與故事工廠相處多年的感想：「與故事工廠合作是很特別的感受，在上台前所有人都會盡全力幫忙，這種受照顧的感覺在影視圈很少見。」初次參與劇場演出就獻給故事工廠的温貞菱以及飾演外送小弟的蕭東意更是向劇團溫情喊話，希望未來還能繼續合作。

故事工廠執行長林佳鋒表示3年前的疫情打亂了所有節奏，很感謝文化部、各地方文化局給予故事工廠的紓困陪伴，也謝謝給一瓢水的贊助者及觀眾們的支持，「要不是有大家的協助，故事工廠早就在疫情下倒閉了。」藝術總監黃致凱則感謝《四姊妹》的導演以及演員團隊在這麼特別的日子為大家帶來這樣充滿希望的作品。