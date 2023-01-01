2023年第一天菲律賓馬尼拉機場管制區就出現問題，導致往來航班大亂，要求所有客機改道，2架國際航班在空中出現「無線電故障」事件，台灣也有4個航班受到影響。全球知名航班追蹤應用程式Flightradar24也貼出今（1）日中午馬尼拉上空完全沒有客機經過的「一片空白」畫面。針對造成空中大亂，菲律賓民航署（CAAP）稍早也道歉，表示正在解決「技術性問題」，不過也有官員指，相關問題已解決。

綜合菲律賓飛航資訊網「Aviation Updates Philippines」、《菲律賓每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）、《菲律賓星報》（Philippine Star）報導，菲律賓當地時間今日上午9時49分起，菲律賓飛航管理中心（Air Traffic Management Center）的飛航管理系統突然發生技術性問題，導致菲律賓領空突然關閉，全國各地機場航班大亂，客機因為與飛航管制（air traffic control）失去聯繫而暫停起降或被迫改道。

A “technical issue” is affecting Manila FIR ADS-B, ADS-C, and CPDLC. NOTAMS also indicate a number of VHF radio frequencies are offline. Current NOTAM estimates 2 Jan 0100UTC resolution. Some flights are being diverted around Manila airspace. https://t.co/9VXmq0Xn0k pic.twitter.com/ul2B5cgurM — Flightradar24 (@flightradar24) January 1, 2023

報導指出，一架從香港起飛的國泰航空CX-901班機及一架從首爾啟程的濟州航空（Jeju Air）7C-4407客機在途中宣布出現「無線電故障緊急事件」（radio failure emergency），所幸最終2架客機都平安降落。

台灣也有4架分別飛往越南、馬來西亞、印尼的航班受到影響，轉降高雄小港機場。

報導指出，菲律賓飛航管理中心主要出現停電問題，導致通訊中斷。

知名航班追蹤應用程式「Flightradar24」稍早也貼出馬尼拉飛航情報區上空完全沒有商用客機經過的雷達畫面，與兩周前密密麻麻的航班畫面形成鮮明對比。

There are currently no airborne commercial flights in the Philippines (MANILA FIR). pic.twitter.com/xUhyPJarmE — Flightradar24 (@flightradar24) January 1, 2023

菲律賓民航署稍早也發布聲明致歉，指出正在解決技術性問題，承諾會更新任何進展，「乘客的安全是本署的優先要務，最好讓飛機留在地面，以免發生空中意外。」

另外，馬尼拉國際機場管理局（Manila International Airport Authority）局長鍾凱撒（Cesar Chiong）引述菲律賓民航署指出，在完成系統測試不久後，電力供應問題已解決並且恢復飛航管理中心的運作。