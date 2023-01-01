國防部今（1）日上午9時發布中共解放軍臺海周邊海空域動態，自111年12月31日（星期六）0600時至112年1月1日（星期日）0600時止，偵獲共機24架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域15架次)、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。