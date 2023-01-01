勝光派出所副所長張明殷平時熱心助人，加上常有遊客爆胎求助，練就一身換輪胎的好功夫。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

桃園遊客趁元旦假期前往梨山跨年，途中車子不慎碾到釘子，導致左後輪漏氣，女駕駛將車開進和平勝光派出所求助。平時熱心助人的副所長張明殷，不到15分鐘就換上備胎，也讓這3位遊客行程得以繼續不耽擱。

女駕駛昨天從宜蘭太平山離開後要前往梨山，中午行經台7甲線不慎碾到釘子，她將車子開到派出所想請人連絡附近汽車修配廠前來換胎，但山區修車廠很少。

勝光派出所副所長張明殷平時熱心助人，加上常有遊客爆胎求助，練就一身換輪胎的好功夫，不到15分鐘時間就換上備胎，也讓這3位女遊客的行程得以繼續不耽擱。3位不具名女遊客非常感謝員警協助，最後還合影留下難得的回憶。

和平警分局提醒，和平山區加油站及汽、機車修理廠很少，也沒有任何汽機車充電設備。前往山區旅遊，行前請檢查車況及油料、電力是否充足，天候不佳的時候更要掌握路況，避免受阻，遇有突發狀況請撥打「110」，警察就會在您身旁協助您。