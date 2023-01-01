【愛傳媒藺奕專欄】2022最後一天。
站在2022和2023的分界線上，真感謝我們都還平安健康地活著，與死亡依舊楚河漢界，這已經是最熱血的口號了。
有人說，每天醒來有事做就是活著；有人認為，身心靈都能真切體會到生活、才是活著；我覺得。
至少在一年的最終日，陪伴相愛的人一起專注精力，在靜默之中證明火焰。
所以。我一直感謝這個世界還有文字，不然，澎湃的愛意該往哪裡擺。
也感謝這世界有色彩有繪畫、有音樂和節奏，那些無法用文字傳達的情感，無法用圖畫表達的愛意，還可以用歌聲抒發一切。
我更感謝天神造人一雙含情脈脈的眼睛，不然，我那些說不出口的話該往哪兒放。
我的朋友們，如果你能看懂我的文字。我很感激，雖然時常也辭不達意。
我從來沒有經歷過這樣的一年。
它是那麼長，斗轉星移，人與事匆匆流過，無窮變幻；它又是那麼短，沒留下太多美好記憶，回頭一望，半畝茫然。
所以每年最後一天都要放煙火，畢竟理性只能帶人到達一定邊界。越過邊界、想前行，那就需要詩意，大量虛幻的五彩繽紛，給你詩意的想像力。
詩意是精神的事，那是一種清醒的反抗，只有明智的人才會喜歡它。
而詩意的我們，才是獨一無二的煙火。
願新年，勝舊年。把自己變美好，世界才會更美好。
作者為文學奬得主
照片來源：作者提供。
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