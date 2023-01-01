台北101跨年煙火今年主題為「關懷世界 閃耀夢想」，總長300秒的煙火全方位360度展演，斥資5000萬打造，一名網友為了拍到美麗的101煙火，特地跑到象山，從中午開始卡位，結果照片成果出來後卻大崩壞，煙火加上雲霧，像極「火燒101」，網友忍不住笑翻「拍攝者不救？」

一名網友分享在象山卡位一天拍出來的煙火照。(翻攝自PTT)

一名網友在PTT發文，分享在象山拍的101跨年煙火攝影作品，指出從昨天（31日）中午就去象山攝影平台卡位，終於拍到夢寐以求的101煙火，今天早上起床挑幾張照片修一下圖，PO上網分享「各位攝影師，這樣給幾分？」

從原PO的照片能看到，台北天氣因為下雨一片霧茫茫，照片中的主角101被紅色的煙火包圍，旁邊還飄著陣陣煙霧，看起來不像煙火，而是像火災現場，網友們看了不禁笑翻：「笑死 這火災吧XD」、「還以為101燒起來了」、「拍攝者不救」、「失火了還不打119？」、「怎麼感覺是被恐攻啊？」、「這是911嗎」、「超過100分，跟火燒厝一樣」、「夜景大廈能拍成這樣，難得一見」。

今年101跨年煙火台北濕涼又起霧，不少人對這次煙火很失望，有網友直言101煙火真的很看天氣，煙散不掉，導致LED螢幕設計的內容無法呈現，但也稱讚煙火搭配LED螢幕的想法很好，可以減少煙火數量，減少環境傷害。