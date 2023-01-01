桃園永豐雲豹職業籃球隊與 AccuHit 愛酷智能科技攜手合作，在迎接2023年歡樂時刻隆重推出專屬濾鏡「豹瘋跳舞機」，邀請球迷前往雲豹Instagram官方帳號參與「玩濾鏡豹大獎」活動，有機會獲得iPhone 14 Pro等一系列豐富好禮。活動即刻起隆重開跑，截止至1月31日，號召熱愛籃球的朋友把握機會，豹玩一波也抽個新年好彩頭！

雲豹球團在2022年8月及12月份，與愛酷智能科技合作推出大型社群活動「尋豹啟示」與主場實體賽事串連活動「誰是單場得分王」，來到新年雙方聯手再加碼放送「豹瘋跳舞機」重磅社群遊戲。球迷只要前往雲豹Instagram官方帳號的reels頁面點選跳舞機濾鏡，隨著節拍錄製舞蹈動作並公開上傳，累積最高人氣及最有創意的參與者，便可獲得iPhone 14 Pro、BEZALEL磁吸無線行動電源及球隊隱藏版周邊組合等價值破萬的超級大獎！

「豹瘋跳舞機」濾鏡已搶先於桃園永豐雲豹主場賽事大螢幕曝光，由電豹女吉拿、筱緹與芸綺為球迷示範動感舞蹈，讓球迷看球賽之餘也沈浸在娛樂氛圍。雲豹執行長張建偉表示：「很開心跟大家宣布豹瘋跳舞機活動開跑，我們希望將園力豹發的精神與籃球做結合，用音樂搭配簡單的舞蹈動作，邀請粉絲化身為啦啦隊，爆發出各自獨特的加油舞蹈，而且透過這些線上活動，更能與球迷進一步互動，拉近彼此距離！」

雲豹與愛酷智能科技合作，持續強化品牌社群連結並與球迷深度溝通。在12月主場賽事推出「誰是單場得分王」串連活動，邀請球迷透過LINE官方帳號線上投票，預測心中得分王、在留言牆為球員集氣，並於線下大螢幕投影、公佈得票數。雲豹從社群平台出發，運用MarTech結合線上線下渠道，打造新穎活動體驗，未來更將於主場賽事中透過科技持續創新，讓球迷體驗籃球與科技結合的全新觀賽感受。

愛酷智能科技是雲豹賽季贊助夥伴，也是國內成長最快速的MarTech（行銷科技）公司之一，目前已服務市場上超過 300 家中大型企業客戶，致力於運用MarTech實現數據整合，開創高效行銷新量能。雲豹與愛酷智能科技透過密切合作，打造結合數位行銷與創新科技的應用，包括「尋豹啟示」社群活動、「誰是單場得分王」主場賽事投票活動等，皆是期待加深球隊與球迷雙向互動體驗，為實體賽事及社群經營增添更多樂趣。