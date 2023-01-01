員警於店面前取締違規騎士。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市三民區有一間專賣歐洲生活用品店，因不滿員警在店周圍抓違規影響生意，日前在店門口掛上「警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎，還給不給人做生意」等字眼抗議白布條。三民二分局表示，因一旁路口為轄區十大易肇事路口，故於路口周邊加強盤查，後續將視路口違規、肇事情形再做調整，避免影響店家正常營業。

該店家營業在明誠一路上，因一旁明誠路和本館路口，為Ｔ字型路口，常有騎士違規闖紅燈及未依規定二段式左轉等，也被列入轄區分局十大易肇事路口，常有員警站在路口周邊進行盤查取締，藉此改善路口亂象。

據相關單位統計，2022年12月取締件數高達86件，平均每一天就有2.7名用路人違規遭取締。

因店家前面畫紅、黃線，顧客見一旁有員警在攔查，便不敢將車停在店門口購物，導致業者認為員警抓違規，反而影響到自家生意，於是在店門口掛上「擾民！警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎，還給不給人做生意」，「別拿不良的交通設計，來填飽你的荷包」等字眼的白布條，表達內心的不滿。

三民二分局表示，因考量員警攔檢執勤安全、民眾煞停反應距離及執法效益等因素，才會選擇在路口周邊作為適當執法地點，為避免影響店家正常營業，後續將分析評估路口違規及肇事情形，再作適當執法勤務調整。稍早已與業者作說明，業者也自行將布條撤下。