首次舉辦的聯合盃網球男女混合團體賽，目前在澳洲雪梨、布里斯本及伯斯三地進行中，由職業網球男單世界第2納達爾（Rafael Nadal）領軍的西班牙，小組賽首輪與英國交手，包括納達爾在內的兩場單打落敗，總比分暫時0比2落後中，記者會上納達爾也拒絕討論是否退休的問題，表示：「我是來這裡繼續打網球比賽的。」

納達爾2022年打出了大滿貫22連勝佳績，直到9月美網才被地主選手提亞佛（Frances Tiafoe）斷了他在四大公開賽的連勝，之後的比賽納達爾也因為已經一整季的征戰讓身體的負擔漸漸顯出問題，經過冬季休季期訓練，他再次回到南半球透過聯合盃備戰，準備挑戰澳網。

不過在聯合盃與英國的對抗，納達爾6比3、3比6、4比6遭英國諾瑞逆轉，這也是納達爾生涯首次輸給諾瑞，而之前交手，納達爾更是一盤未失，因此賽後記者會已經36歲的納達爾再被問到退休相關問題，也讓他無奈回應：「每次我來記者會，看起來都是我得退休了，各位真的對我是不是要高掛球拍很感興趣。」

「但目前這個時刻，退休不是我思考的問題，當（退休）這一天到來時，我會告訴各位的。」納達爾繼續說：「但請別把話題又拉到退休，因為我到這裡是繼續打網球的。」