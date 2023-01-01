因應國際COVID-19疫情變化，印度政府日前宣布，來自中國、香港、日本、韓國、新加坡及泰國共6地遊客，入境前需上傳即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢測陰性證明。新規今起實施。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近來因放寬防疫管制後驟增，亞洲數國染疫人數也呈上升趨勢。印度衛生部29日宣布，經這6地前來印度的旅客需登錄Air Suvidha網站，上傳RT-PCR檢測陰性證明。

RT-PCR檢測需在搭機前72小時內進行，新規1月1日生效。

此外，印度各國際機場將繼續從入境國際旅客中隨機挑出2%進行COVID-19檢測，旅客若被驗出陽性反應，將送醫隔離治療。

印度衛生部說，這些措施是為因應國際疫情的持續變化，特別是中國、日本、韓國、新加坡及泰國等國家，以及香港。

面對國際疫情的升溫，印度各大國際機場重新擺出寫有「保持社交距離」、「請戴口罩」等標語的看板。

此外，印度阿格拉市（Agra）地方政府，已要求著名旅遊景點如泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）、阿格拉堡（Agra Fort）等的管理單位，對造訪的國際遊客進行檢測。

印度國內防疫方面，衛生部稍早前指示氧氣製造廠備妥充足生產能量、醫療機構儲備氧氣瓶、呼吸器並舉行COVID-19因應演習，同時建議民眾出門戴口罩。但印度多數人仍視疫情為感冒而不戴口罩。（編輯：馮昭）1120101