台南跨年晚會由「全方位天王」炎亞綸首度挑戰主持棒，滿足觀眾期待看到「滿滿的炎亞綸」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

「台南好YOUNG跨年晚會」昨晚在市府永華市政中心西側廣場舉行，集結日本、韓國、台灣共18組藝人輪番登場演出，吸引18萬名民眾遠從各地來到台南熱情應援，藝人們帶來長達近6個半小時的精采表演，也受到粉絲喜愛，直播結束時線上觀看人數高達147萬人次，高居全台之冠。

台南跨年晚會由「全方位天王」炎亞綸首度挑戰主持棒，同時也在倒數前壓軸表演，滿足觀眾期待看到「滿滿的炎亞綸」；可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」、韓國新生代男團「EPEX」以及雙天后艾怡良及魏如萱等多組藝人，也帶來精彩表演，網友紛紛在直播區留言「今年台南場最好看」、「台南好國際化」。

由於台南邀請許多組國際吸睛卡司，後台宛如國際群星會，同樣來自日本的國民姊夫AKIRA、放浪兄弟團員SHOKICHI、從台灣紅回日本的楊宇騰YU、日本女團「FRUITS ZIPPER」、韓團「EPEX」在後台藝人休息帳篷中，搭起友誼橋梁，互相致意交流並拍照。「FRUITS ZIPPER」成員在晚間10點左右表演結束後，仍待在會場中，欣賞倒數橋段的絢爛煙火，可見台南跨年晚會魅力驚人。

炎亞綸的熱情粉絲為體貼幕後工作人員辛苦，送上數十杯飲料及雞排到後台給工作人員，炎亞綸也響應這股溫暖，當演出結束後，他走到舞台外跟等候在外的數百位歌迷互動，並逐一握手，長達幾分鐘，讓歌迷驚喜不已，「我在握到炎亞綸的手了」、「好開心的2023年第1天！」

台南跨年晚會倒數時刻，則由市長黃偉哲率領市府團隊和副議長林志展帶領市議員王宣貿、沈家鳳、蔡麗青、邱昭勝、朱正軒、沈震東、蔡宗豪、李啟維、吳禹寰等議會團隊，以及贊助商陞發國際集團代表、中華電信台南營運處梁冠雄總經理、台灣首廟天壇董事長徐國潤、開基玉皇宮總務委員陳建志、委員李宗太一起上台迎接2023年到來。

黃偉哲說，今年的耶誕、跨年系列活動順利圓滿完成，他也熱情邀請民眾每年都能來台南共度跨年，除讓觀眾許願明年明星清單外，黃偉哲也熱情邀約大家來台南參加2023年全國運動會，希望與全國民眾相約台南，感受台南的熱情與活力。