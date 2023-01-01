OKmart聯名黑糖道推出黑糖系列飲品、麵包，限時享優惠。（OKmart提供）

今是2023年第一天，OKmart根據門市業績數字分析，連假至開工日OKCAFE、早餐組合是消費主力商品，迎接元旦與開工首日，OKCAFE推出莊園級咖啡買二送二，加碼全新「黑糖道聯名系列」祭出麵包加咖啡早餐組合優惠價59元，為上班族、學生喚醒一整天的活力。 OKmart今（1日）起為門市夥伴換上新制服，以明亮紅白品牌色調營造年輕感，另即起至1月3日開工日推限定活動，OKCAFE大杯莊園級美式／拿鐵、莊園級濃厚系美式／拿鐵同品項買2杯送2杯，OKmall雲端商城也推出大杯莊園級美式及拿鐵同品項買10送10再送2023點會員點數的新年優惠，等於每杯咖啡最低只要22元起。

此外，OKCAFE攜手獲得無添加純淨標章三星認證的黑糖品牌「黑糖道」，在2023年首次推出健康甜首選的黑糖季，包括現煮咖啡、麵包共5款系列商品。黑糖系列飲品中與OKCAFE經典拿鐵結合的「黑糖道黑糖拿鐵」，使用來自巴西伊內瑪莊園級咖啡豆，加入嚴選醇黑糖，豐富烤焙堅果味與甘蔗獨有焦香完美融合，暖心卻不甜膩；「黑糖道黑糖醇奶茶」則是為不喝咖啡的飲料控研發，以OKmart嚴選經典紅茶、香醇牛奶與黑糖道醇黑糖，採黃金比例調配，喝得到馥郁茶香、牛奶的滑順圓潤口感及黑糖甜而不膩的焦香風味，6日前享單杯嘗鮮7折優惠。

OK烘焙坊同步推出聯名黑糖麵包系列，童趣可愛的「黑胖宇宙」為主題，取自麵包的日文諧音命名，推出黑糖桂圓糕、黑糖肉桂捲、黑糖墨西哥奶酥麵包3種口味，搶攻午茶市場。OK首度推出「黑糖肉桂捲」結合特殊捲類造型麵包，撒上花蓮鳳林有機土肉桂，香醇甘美，酥軟的口感，加熱後再吃還有種幸福感；「黑糖墨西哥奶酥麵包」傳統工法製作的麵包，濃醇香集合為一體的奶酥進行搭配，表面以墨西哥皮組合，麵糰使用頂級全脂牛奶及香濃黑糖揉製而成，奶香濃郁；午茶蛋糕則獻上「黑糖桂圓蛋糕」台灣傳統經典甜品，膨鬆蛋糕體，加上滿滿桂圓果肉，一口咬下幸福洋溢。3日至6日購買聯名黑糖系列麵包(原價35元)搭配OKCAFE中杯莊園級拿鐵、大杯台灣青茶、大杯經典紅茶3選1(飲品原價45元)，享組合價59元。