石門水庫梅花目前僅見花苞，預估農曆春節開花約4至5成。（呂筱蟬攝）

元旦假期民眾闔家出遊，寒冷的冬季是梅花盛開季節，桃園市復興區角板山行館梅園面積2公頃，種植200多棵梅樹，為北台灣最大的梅園之一，往年約在12月底雪白梅花綻放枝頭，遊客近期上山卻撲空感到失落，桃園市風景區管理處表示，因氣候異常，今年呈現延後開花狀況，目前花開連1成都不到，每年都舉辦的角板山梅花季目前得視花開狀況，才能擇訂開幕日期。

風管處表示，角板山梅園以往每年12月底盛開，但今年天候異常，雖然這幾周北部地區有寒流或冷氣團，照理說天氣越冷應該會催梅花開花，但每天派人巡視，目前梅樹都只有含苞剛冒芽的狀態，花開僅約1成左右，評估可能要等到農曆年節1月底時才會盛開，考量屆時若舉辦角板山梅花季，廠商和表演團體都不太好找，所以預訂在1月14日、1月15日當周開幕舉辦活動，原則上還是依照實際開花狀況來調整梅花季的辦理日期。

北區水資源局副局長郭耀程則說，石門水庫梅花目前有結苞但大部分未開，今年因春節早到，預估到時候花況約開4至5成，春節後盛開機率較高，屆時蒞臨賞梅的遊客，可以從溪洲公園、中線及高線附近的步道觀賞盛開的梅花，漫步在梅花朵朵開的步道之間，清新的空氣蘊含著清雅的梅花香，別有一番詩情畫意景致。