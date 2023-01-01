酒醉男呆坐遮雨棚揚言輕生，路人見狀拍攝險釀憾事，所幸員警苦勸解除危機。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

酒醉男呆坐遮雨棚揚言輕生，路人見狀拍攝險釀憾事，所幸員警苦勸解除危機。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

酒醉男呆坐遮雨棚揚言輕生，路人見狀拍攝險釀憾事，所幸員警苦勸解除危機。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

青溪派出所女警張亭云，今年一月份才剛到職。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

酒醉男呆坐遮雨棚 路人拍攝險釀憾事

酒醉男呆坐5樓遮雨棚 路人拍攝險釀憾事

桃園一名酒醉男假藉酒意爬到公寓5樓遮雨棚上，揚言輕生，桃警獲報到場苦勸，但路人拍攝、友人言語刺激一度讓場面失控，嫩女警勸阻民眾拍攝並請友人先迴避，曉以大義下終讓酒醉男返家，解除危機。

桃園警察分局青溪派出所日前接獲民眾報案，指稱有名男子坐在春日路某公寓5樓遮雨棚上十分危險，警員陳彥凱及張亭云火速趕往救援。

員警抵達現場立即封鎖周邊道路，並通報消防人員到場救護，員警會同家屬進入屋內查看，男子近日生活不順遂，心情很差飲酒泥醉， 由5樓房間爬出坐在遮雨棚上想「透透氣」抒發心情。

為避免刺激其情緒，員警未開啟房門，由隔壁房間查看，發現礙於遮雨棚位置，無法即時將男子拉回，且他身形壯碩若強力反抗恐造成危險，員警經與消防人員協商，先在路面架設保護氣墊，並請親友協助勸導。

男子原本情緒逐漸緩和，卻發現有路人以手機拍攝，男子友人因苦勸不聽也出言刺激，導致男子情緒失控，員警立即制止民眾拍攝並予以勸離，同時請男子友人先迴避，使男子情緒回復平靜，最後在家屬及警消人員的勸導協助下，合力將他勸回到屋內，經送醫檢查並無大礙，後續交由家屬照顧。

到現場處理的青溪派出所女警張亭云，今年一月份才剛到職，實際從警尚未滿一年，第一次面臨到這樣的狀況，她在事後也持續關心該男子的後續，得知他目前身心及工作狀況都很不錯，感到很欣慰，也覺得當警察可以經常幫助民眾處理各種疑難雜症，是很有挑戰性也是很有意義的工作，人在公門好修行，她以後會更加投入於本職工作中，希望可以幫助更多需要幫助的人。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。