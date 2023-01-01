台南市北門區五王大橋附近下午3時許發生一起嚴重車禍意外，據了解，有一輛小客車失控撞車，導致4名乘客噴飛車外，現場有2人當場無生命跡象、2人重傷1人仍受困車內，台南市消防局獲報後，目前正搶救當中。

台南五王大橋嚴重車禍，4名乘客噴飛車外2人無生命跡象 1受困搶救中(示意圖/中時資料庫)