台南恐怖車禍！轎車撞爛4人噴飛車外 2人無生命跡象1受困搶救 15:452023/01/01 中時新聞網 戴志揚 、中時、 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南五王大橋嚴重車禍，4名乘客噴飛車外2人無生命跡象 1受困搶救中(記者爆料網提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市北門區五王大橋附近下午3時許發生一起嚴重車禍意外，據了解，有一輛小客車失控撞車，導致4名乘客噴飛車外，現場有2人當場無生命跡象、2人重傷1人仍受困車內，台南市消防局獲報後，目前正搶救當中。 台南五王大橋嚴重車禍，4名乘客噴飛車外2人無生命跡象 1受困搶救中(示意圖/中時資料庫) 台南警三線一祕書主任涉恐嚇取財拒捕 調任非主管職務 帶你飛日、韓、越、東歐 五福 推4組甜心價出國行程 王思佳帶女兒出國「根本記憶力考試」 連2天出門忘東忘西崩潰：煩死了 #台南市 #北門 #五王大橋 #4人噴飛 #恐怖車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「跑山勝地」彰化139線擺脫惡名 車禍死亡率銳減 12:272023/01/01 社會 王宥忻求學兼開店年收破百萬 老師一年早餐她包了 13:522023/01/01 娛樂 五月天怪獸宣布女兒抓周結果 爆料石頭泡湯內褲拉到膝蓋內幕 00:592023/01/01 娛樂 王鴻薇曝選前黃金周規畫 星期一與「她」合體 12:412023/01/01 政治 五月天跨年線上看 砸1.5億航向全世界 04:102023/01/01 娛樂新聞 五月天跨年吸1.9億人觀看 再曝加場好消息 15:542023/01/01 娛樂 「流 感」隨風起舞 與空氣對話 04:102023/01/01 財經焦點 王品 法人反手買超 04:102023/01/01 證券．權證 台南元旦連假首日 20萬人潮湧入 04:102023/01/01 地方新聞 蔣萬安邀跨年被拒 今與柯文哲元旦健走合體 11:462023/01/01 政治 王心凌跨年夜使出最強回憶殺 元旦親揭兩大喜訊 15:352023/01/01 娛樂 王羽子昔被封「御用弱者」 發展不及妹王馨平淡出螢光幕 10:002023/01/01 娛樂 葉林傳、季麟連避與王鴻薇同台？ 吳怡農：不需太多批評 12:092023/01/01 政治 台南蜜棗下周盛產 市府推棗到幸福伴手禮 04:102023/01/01 地方新聞 王毅接中央外辦主任 投書官媒曝新職 10:312023/01/01 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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