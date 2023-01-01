BMW車主底盤被鋼筋卡住，動彈不得，最後請出拖吊車才脫困。（擷取自「南部版-記者爆料網」）

BMW車主底盤被鋼筋卡住，動彈不得，最後請出拖吊車才脫困。（擷取自「南部版-記者爆料網」）

高雄壽山動物園甫重新試營運半個月，吸引5萬人次朝聖，未料今（1）日有遊客將BMW轎車停放鼓山一路接駁停車場，車底盤卻遭裸露的鋼筋給勾住，完全動彈不得，最後請來拖吊車，才順利脫困。園方對此表達歉意，並代付拖吊費。

今午有男網友協助車友PO訊息指出，該車友汽車停在壽山動物園接駁車停車場，未料被地上裸露的鋼筋勾到車子底盤；受困車主原本打算想自己解決，打電話問鼓山附近小北百貨，但只賣剪鐵皮的剪刀，鋼筋剪不斷。

男網友直說，大過年的找不到相關單位出來處理，車主已打算找道路救援看看，是否能協助移動車輛。有網友幫提議，「報警，請警察找鐵工廠，現場焊切，然後向動物園提告國賠」。

對此，壽山動物園主任莊絢智回應，該停車位置是商界鼓山一路一處廠區作為臨時停車場接駁空間，遊客停完車後，在此處搭接駁公車上山。園方獲報後，第一時間立即到場協助處理，該車主當時已叫拖吊車，最後順利脫困，所幸汽車沒有受損，園方表達歉意也幫忙付拖吊費。

莊絢智進一步說，該裸露鋼筋已切除，並填平路面，車主也感謝園方積極處理。同時，也立即派員巡視整個接駁停車場狀況，針對地面高低差較大的區域，已用警示帶圍起來，提醒遊客注意安全。