外送市場熱絡，不少人享受在家購物的消費模式。據7-ELEVEN大數據顯示，外送業績年增長1倍、累積服務人次超過百萬，看準外送複合式消費需求，即日起7-11外送服務首度從商品結構擴增「代收」項目，首波串聯foodomo外送平台推出交貨便包裹送到家、可同時併購門市多元商品，消費者無須出門、無須搬貨，一指即可請專人將包裹、CITY CAFE、鮮食、各式民生物資一併送到家。

7-11觀察，疫情期間消費者已養成外送補給生活物資習慣，更觀察到因居家隔離、忙碌遺忘等因素，以致無法在期限內領包裹的佔比年成長50％，為擴展多元外送服務、同時滿足屆期包裹快速領需求，7-11攜手foodomo外送平台，外送服務首度從商品結構擴增「代收」項目，更將門市領包裹併買商機延伸至外送服務，消費者可線上預點超商商品、包裹同時送到家，開創全新快商務模式。

消費者開啟OPEN POINT APP點選「OPEN NOW」，即可啟用foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌服務，提供2至5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務，可快速找到鄰近的7-11門市取得外送服務，超商好吃好玩隨時點、輕鬆送。7-11交貨便包裹送到家服務自即日起推出，包裹收件人收到自營交貨便取件簡訊通知即可點選外送連結串聯foodomo app開啟服務，可同時併買取貨門市外送商品，至3月31日前，交貨便包裹送到家服務推出運費優惠價88元，本月10日前併購商品單筆滿329元，還可輸入優惠碼「滿額折50」立折50元，每人限用2次。