陳奕迅跨年舉辦演唱會，與歌迷一同迎接2023年。 ESL Limited 提供

陳奕迅演唱會結束後，和守候已久的歌迷道別。 ESL Limited 提供

陳奕迅在香港紅館一連25場演唱會一票難求，不單有歌迷要求叫加場，連他身邊也有不少朋友買不到票，不停叫他加場，經過18晚演出，他考量過體力，決定放棄休假，再加開1月10、11 兩場。為了接下來9場演出平安成功，他也十分小心，昨晚有前排觀眾送花，他也不敢收，不停多謝對方，坦言還有很多場演出，他還是遵守大會規定，不能有太近矩離接觸、收取禮物。而跨年夜演出過後，他也只是隔著紅館長長走廊，跟老婆徐濠縈及女兒揮手，脫下口罩兩秒，送上凌空一吻互祝新年快樂，繼而再一個人返回酒店。

陳奕迅昨晚演唱會於晚上9點半開場，唱到凌晨，他帶領全場觀眾一起倒數，happy new year歡呼聲震裂紅館，他不單送上最後一段〈浮誇〉，安歌選了自己作曲的〈床頭床尾〉外，亦再次因為觀眾不肯離開，再次出來，送上〈兄妹〉及 〈歲月如歌〉，令大家十分開心。

由於跨年夜交通管制，陳奕迅等到凌晨兩點才可以搭車離開，見紅館門外仍有大批歌迷，於寒風中呆等一個半小時，他上車前一一跟歌迷打招呼道再見才離開，上車前更脫下口罩兩秒送上可愛鬼臉，非常搞笑。