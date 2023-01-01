大環境不佳，點光明燈、安太歲的民眾隨之增加。台中市南屯區萬和宮2023年元旦開始受理點燈，今天一大早廟內就湧入人潮，許多民眾不但為自己安太歲、點光明燈，也幫家中的小寵物或愛車點燈，期許兔年能平安順利。

今天開始受理點燈、安太歲事宜，萬和宮指出，早上7點就有不少民眾到申辦區入口處排隊，8點左右更是有大量人潮湧入，幾乎擠爆會場，特別開設11部電腦同步受理申辦作業，協助民眾植福斗、點光明燈、文昌燈及安太歲。

萬和宮指出，每年來點燈祈福的信眾超過10萬人次，且年年都成長，今年元旦就來點燈的人數還較過去增加約1倍，且有的信眾特別幫家中毛小孩點燈，受理時以暱稱「灰白白」、「灰妮」填寫；另也有民眾可能曾經發生車禍，對開車有陰影，便以「車牌號碼」及車輛出廠年月日填寫，盼祈求行車平安。

萬和宮董事長蕭清杰表示，宮內點燈都是透過電腦隨機排列，民眾不必搶著卡位；「燈」象徵光明與希望，也意涵智慧與福報，光明燈就如同黑暗中的光明，為廣大信眾祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄。