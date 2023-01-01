林內紫斑蝶同濟會今（1日）在林內鄉公所前舉辦捐血活動，送現烤烤雞。（周麗蘭攝）

林內紫斑蝶同濟會連續７年舉辦元旦捐血活動，今天從早上9點等候捐血者大排長龍。（周麗蘭攝）

林內紫斑蝶同濟會今天加碼提供捐血民眾一隻熱騰騰的現烤烤雞、梨山茶葉、溫室聖女小番茄，淵明國中童軍團也來支援。（周麗蘭攝）

台中捐血中心目前總庫存僅3.6天，O型2.6天、B型3.8天、A型4.6天、AB型5.8天，不及7天的安全庫存量，林內紫斑蝶同濟會今（1日）在林內鄉公所前舉辦捐血活動，送烤雞、梨山茶葉、小番茄等農產品，一早等待捐血的民眾大排長龍，最長有20多人排隊。

紫斑蝶同濟會會長丁清峯表示，該會連續7年舉辦元旦捐血活動，今天早上陰雨綿綿，一開始很煩惱是否會有民眾在這麼冷的天氣出來捐血，沒想到民眾十分踴躍，從早上9點等候捐血者大排長龍，十分感動，有些民眾看到排隊人龍，決定下午再來。

林內紫斑蝶同濟會今天加碼提供捐血民眾一隻熱騰騰的現烤烤雞、梨山茶葉、溫室聖女小番茄，淵明國中童軍團也來支援。

林內紫斑蝶同濟會長也是淵明國中校長丁清峯說，林內鄉每個月1日都有捐血車來，今天許多捐血民眾不是為贈品而來，是抱持捐血一袋救人一命的發心與捐血習慣，現代人有很多文明病，其實不是每個人能捐血，該會致贈禮物只是表達一點感謝及支持心意，鼓勵民眾養成固定捐血的習慣。

台中捐血中心表示，目前血庫總庫存3.6天，其中O型2.6天、B型3.8天、A型4.6天、AB型5.8天，安全庫存是7至14天，明顯不足，即將過年血庫會更缺，希望過年前可把庫存拉到10天，請民眾踴躍捐血。

雲林捐血站表示，今天除在林內鄉公所有捐血活動，斗六市雲林縣城隍廟也有一場，贈品是家樂福禮券2張、紅豆湯、火龍果乾等好禮。此外，每天8點到下午5點都可到站捐血，將致贈家樂福禮券2張，捐500CC則送雙份，明天（2日）斗六東區扶輪社則將贈送世唯禮券2張。