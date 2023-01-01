營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，先前有一名50多歲的病患出現疲累、消化不良等情況，沒想到卻診斷出罹患胰臟癌第三期，經詢問後發現對方沒有什麼不良嗜好，推測應該是因為愛喝甜的飲料釀禍。

劉博仁在臉書粉專發文表示，這名50多歲的病患因為感覺身體疲累、消化不良且面色泛黃，沒想到就醫檢查後卻診斷出胰臟癌第三期，進一步詢問後發現，對方平時有運動習慣也不抽菸，除了喜歡和友人喝酒之外，還有個愛好讓人搖頭，那就是喜歡喝甜的飲料，無論是珍珠奶茶、紅豆湯或是冬瓜茶，都是他的最愛。

劉博仁透露，自己經常替患者做癌症基因檢測，大部分癌症跟遺傳相關比例大約10％到15％，但是與遺傳基因有關的胰臟癌小於5％，也就是超過95％的胰臟癌患者跟遺傳可能沒有關係；且研究認為，經常吃高糖的食物、血糖控制不佳、重度酗酒可能較為相關。

最後劉博仁提醒，平時飲食應有所節制，像是多吃蔬菜、維持體重，都是降低胰臟癌發生的良好習慣。

至於胰臟癌為何被外界稱作「癌王」，外科醫師江坤俊點名3大原因，包括胰臟癌對化療反應不佳、超音波檢查易遺漏胰臟癌，以及晚期胰臟癌不適合手術。因此民眾務必了解危險因子，像是肥胖、抽菸、喝酒等，尤其50歲後才罹患糖尿病者更要小心，可能是胰臟癌導致胰島素分泌不正常。

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