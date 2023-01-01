20230101長榮航空航勤人員集體請假，導致今日多起航班延誤（空服員工會提供）

長榮航勤員工元旦不開心！機師工會：已逾1／4出走（長榮航空企業工會提供）

新年不開心！桃園機師職業工會表示，自數日之前長榮航勤公司宣布令人心酸的年終獎金額度之後，航勤基層員工已多次表達不滿皆被漠視，終於成為壓垮這個新年的最後一根稻草；機師工會並表示支持長榮航勤員工合法休假行動。

機師工會說，據工會所知，自上一年度一萬塊「激勵」年終獎金之後，長榮航勤失望出走的員工已逾1／4，但公司遲遲未補充人力與調薪招募員工，剩下的員工去年努力維持客貨機業務；完全以人力搬運、裝載的客艙載貨，更考驗航勤員工。

機師工會說，長榮集團母公司獲利創下歷史、子公司業務大成長，專業經理人仍不願分潤予辛勞的員工。年終獎金是最後一根稻草，過往漠視員工辛勞、打壓基層人力，才是壓垮航勤同仁的重擔。機師工會呼籲航空伙伴們心平氣和看待自己的班機延誤，也應適時鼓勵地勤同仁。

機師工會長榮分會聲明，長榮航空公司前3季營收、盈餘大幅成長甚至遠超過疫情前，機師工會去年即不斷要求公司應改善與提升基層員工勞動條件，然而長榮航空最後年終獎金與調薪等卻讓包括前艙機組員在內的基層員工心寒。機師工會與長榮航空的和平協議已期滿，機師工會已於去年年底正式向桃園市勞動局提出勞資爭議調解，工會強調：日後倘若長榮航空資方仍堅持拒絕做出合理回應，工會將循法定勞資爭議相關程序，進一步規劃後續行為。