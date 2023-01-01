合歡山暗空公園鳶峰遊客中心暨星空劇場，自1月1日起開放遊客體驗，為鼓勵遊客留宿清境，安排暗空公園觀星行程，住宿於仁愛鄉的遊客，都可洽詢清境觀光協會預訂鳶峰星空體驗館行程，每日限額180人。

鳶峰海拔2750公尺是絕佳觀星景點，為使遊客感受璀璨星空之美，發展觀星特色遊程，南投縣政府與工研院合作，打造「鳶峰星空劇場」，將星空美學融入合歡群峰壯闊山景，及清境地區特色文化，透過沉浸式互動劇場，創造獨特的天文體驗感受。

鳶峰星空劇場搭配直徑4米的圓頂投影幕，劇場動畫主題「尋找守護星星獸傳奇」，內容包含在地原民意涵、地景地貌，以童話想像與星際冒險，交織成具有在地特色的天文奇幻旅程；動畫設計互動機制，觀眾可以藉著入場時領取的「尋星鏡」和天幕上的影像互動，透過互動推進劇情，結局將根據到訪時間隨機變化。

劇場結束後，每位遊客會獲得獨一無二的專屬紀念卡片，根據進場選擇、互動表現而有屬於自己的占卜幸運詩籤。

星空劇場同步切換天文教學的專業系統星象儀，提供每日星空及當季天文的投影解說；還配置3座杜普森式天文望遠鏡，及2座自動追蹤無線控制折射式望遠鏡，讓遊客在專業老師帶領下，觀看月球表面、土星環等天文景象，寓教於樂。

南投縣長許淑華表示，為帶動清境地區觀光產業發展，提高住宿率，縣府推動合歡山百岳登高，及暗空公園觀星等行程，串連清境合歡山旅遊軸線，讓遊客體驗更多不同旅遊元素。

南投縣政府與清境觀光協會合作，自1月1日起至3月31日試營運，鳶峰遊客中心每日自中午12點開放到晚上10點；星空劇場則從下午1點起整點定時演出至晚上9點，每日演出9場，每場次20人，每日名額限180人。遊客中心每周一休館，1月2日、1月23日及2月27日因逢連假不休館，順延於1月3日及3月1日休館。

試營運期間，鳶峰星空劇場採全預約制，並僅限住宿旅客預約參加，星空劇場全票100元，住宿於仁愛鄉的遊客可以50元優惠價預約，劇場預約購票可電詢清境觀光協會（0972）326330。因1、2月逢合歡山雪季，開放時間將視天候狀況滾動式調整，相關訊息可於「樂旅南投」臉書專頁，或南投縣風景區管理所官網查詢。