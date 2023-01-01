2023年到來，許多人都好奇新年運勢，尤其居家的風水如何布置，才能達到趨吉避凶的效果，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享居家開運法，其中正北方、正西方、中宮、西南方、正南方這些位置有助於好運，可放置一些物品來招財、旺桃花和助考運。

【9個居家方位一次看】

1、西北方：此方有動土或施工噪音，主兇災。家運禍患連連。

2、正北方：適合用紅色喜帖、紅色春聯或紅色百合花助婚姻運。

3、東北方：此方有動土或施工噪音，主耗財，財富易被劫奪。

4、正西方：適合用黃水晶、紫水晶洞或金蟾助偏財運。

5、中宮：適合放水耕植物或開運竹、文昌筆助考運。

6、正東方：此方有漏水壁癌，主犯病，家人接連生病。

7、西南方：適合用月老換花或月老福袋，助人緣桃花運。

8、正南方：適合用麒麟、貔貅、金雞或水晶助正財運。

9、東南方：此方有施工動土或沖煞，主官符，易惹是非糾紛。