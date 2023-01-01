新北市政府連同區公所今上午同步舉行元旦升旗典禮，主場在市府市民廣場前，今年活動以「共好」為主題，新北市長侯友宜致詞時提及俄烏戰爭、中美競爭、全球關稅等國際議題，台灣不可能置身度外，但也「絕不是強國的棋子」。對此，前立委林濁水今（1）日就表示「侯友宜終於開始學講總統要講的話了」，引發討論。

侯友宜今日在致詞表示，去年受到疫情及全球環境影響，台灣疫後面臨艱鉅挑戰，茶葉蛋從一顆10元賣到13元、每年通膨都是2％以上，也看到社會充滿不安定感，所以去年台灣年度代表字是「漲」、「撐」，因烏俄戰爭，日本投出「戰」字，英、美則是「躺平」字，都有負面意涵，不帶著希望和期許，面對戰爭與物價波動，民眾走過辛苦的一年，相信面對黑漆漆的去年，只要大家團結在一起，一定能走出困頓，迎向光明的未來。

侯友宜更說，台灣不可能置身度外，必須團結對內，凝聚所有的力量，更要在全球化扮演關鍵性的角色，「我們絕對不是強國的棋子」，從新北市開始做起，不分你我、攜手合作「共好」。對此，林濁水今日在臉書上表示，「侯友宜終於開始學講總統要講的話了」，更強調「台灣不做任何強權的棋子」，這句話深藍人最愛，民進黨領袖也有人跟。

不過林濁水也坦言，他其實很不解，「若依他們的意，例如要下令台積電不要當美國棋子，高階晶片要趕快賣中國大陸？又如，武器來源單押美國，容易受要脅變棋子，所以要開始向中國大陸買戰機飛彈來排除危機？如美國軍艦進入台海，就要請共機來協助監控保護領空領海？」最後林濁水更直呼，「侯友宜可能有認真學了，但是好好選，要拜對老師才OK」。