到21世紀購買招牌香草烤全雞、大杯蜂蜜綠茶2杯，加價112元即可再享一隻香草烤全雞，等同總價下殺68折。（21世紀提供）

2023年來臨，速食品牌21世紀即日起至10日，限時推出優惠，一次購得招牌香草烤全雞、大杯蜂蜜綠茶2杯，再加112元就可以再獲得一隻香草烤全雞，只要622元(原價920元)等同下殺68折。必勝客則預告「一公尺派對巨飽盒」將在3日回歸，全台僅限量2萬份。

21世紀除了買烤雞享折扣，也加碼農曆年優惠，11日至2月21日凡至門市購買任一優惠套餐，飲品加價升級大杯可口可樂飲品，即可再獲得一張好禮兔Many刮刮卡，有機會獲得可口可樂雙口IH爐乙式，業者也提供百張免費香草烤雞兌換券，與多項超值烤雞、炸雞優惠餐組。

必勝客則推出派對神器「一公尺派對巨飽盒」，聚餐不用怕無趣，擁有100公分超浮誇外型、餐點包含3個方形大比薩（所有經典口味皆可選擇，不含期間限定新品）、2份紙包筆管麵或飯，還有5樣必勝客的高人氣美味副食，包含BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個，一共囊括10種經典美味，即起預購正式起跑，3日正式開賣。

另外，只要透過PK 雙饗卡APP預購必勝客「一公尺派對巨飽盒」，必勝客就請喝原萃(1.25L)，還加碼抽價值近3萬元的宜蘭礁溪寒沐酒店「乘風居一泊二食住宿券」2張，平假日都適用。