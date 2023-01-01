北市環保局1小時清出8公噸垃圾。（環保局提供／楊亞璇台北傳真）

「台北最High新年城-2023跨年晚會」今天凌晨落幕，台北捷運於1日凌晨2時順利完成跨年疏運，去年12月31日上午6時至今年1月1日上午6時，捷運全系統運量為216.2萬餘人次。北市環保局動員745名清潔隊員，順利在晚會後1小時內完成環境清理，今年清出8.1公噸垃圾量。

北捷指出，跨年疏運是台北捷運一年一度的重大任務，倒數完畢後重頭戲正式上場。從凌晨零時開始，散場人潮瞬間大量湧入，經統計市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站及象山站等4站，自去年12月31日上午6時至今年1月1日6時，出站運量約27.8萬人次。

北捷表示，北捷今年共投入約2800位服務人力加入疏運行列；市政府站及台北101／世貿站等活動周邊重要車站，更是出動超過百名支援人力進駐。在宣導措施方面，遵照台北市長蔣萬安最新指示，於市政府站及台北101／世貿站兩大車站重點出入口，增派人力運用LED顯示器加強宣導「不要推擠，避免踩踏」，並製作跨年防踩踏宣導影片在車站月台電視、閘門前顯示器強力提醒；行控中心更是全程監控，適時依車站人潮狀況增派列車加強疏運旅客。

北捷「潮天團」也全力出擊，在市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站及象山站等重點車站出入口，以輕鬆方式紓解旅客等候進站的情緒及適時動線疏導。

北市環保局動員745名清潔隊員及電動小型掃街車等機具，順利在晚會後1小時內完成環境清理，恢復市容，統計今年清理跨年活動垃圾量8.1公噸，資源回收物5.1公噸，較去年垃圾量7.5公噸、資源回收物4.8公噸略為增加，應係今年疫情趨緩帶動人潮增加及開放飲食所致。

環保局指出，於活動現場共告發亂丟菸蒂等違規行為36件；並接獲2件活動擴音設施噪音陳情，經檢測音量後告發1件。

環保局也投入61名消毒人員，於活動前後加強跨年晚會會場、市民廣場、香堤廣場及附近商圈百貨、交通場站環境消毒，動員745名清潔人力、26輛清潔車輛、8部拖車式流動廁所，設置66處資源回收站，共擺放264個大型垃圾桶(每處含2個垃圾桶與2個資源回收桶)，方便民眾投遞垃圾及回收資源；並動員4輛電動小型掃街車，於跨年舞台活動結束後1小時內即完成會場及周邊市容復原，恢復交通。