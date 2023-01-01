九合一大選民進黨大敗，總統蔡英文也因此辭去民進黨黨主席一職，同時外界也傳出希望內閣重組的聲音，而30日時行政院長蘇貞昌也對於去留問題表示強調「從來不戀棧」、「行政院長的任免是總統的職權」。對此，就有媒體報導認為，在蘇系以外的各派系都希望有最大幅度改組，都希望會期在1月13日結束後，能夠有新的閣揆上來，尤其與副總統賴清德友好的立委高嘉瑜直接點出「團進團出」意在逼宮蘇。

根據《中評社》的報導指出，民進黨在九合一敗選後，若賴清德擔任黨主席，那就需要有大刀闊斧改革民進黨的責任，加上高嘉瑜也認為，內閣改組應該「團進團出」，同時立委陳亭妃也質疑行政院沒有檢討報告，似乎都在幫賴清德開路，而這兩人的說法，都是暗指蘇貞昌，希望蘇貞昌下台，若是蘇貞昌下台，內閣才能換然一新。

該份報導更指出，除了蘇系之外，親賴人馬、正國會甚至英系等，都希望會期在1月13日結束後，能有新的閣揆上來。而對於蘇貞昌受訪表示的「從來不戀棧」，很有可能也是透露蘇貞昌留下了的機會不高，而現在就看蔡英文、蘇貞昌與其他派系之間怎麼拉扯。