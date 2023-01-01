今天是元旦連假第二天，蘇花路廊全日交通順暢，車速均能維持每小時60公里。（公路總局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是元旦連假第二天，花蓮陰雨綿綿，蘇花路廊全日交通順暢，車速均能維持每小時60公里，不過明是收假日，公路總局預估午後將出現北返車潮，整天恐達1萬4100輛，且車多狀況可能維持至晚間才會緩解。

公路總局截至今下午3時統計，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為3971輛，花蓮往宜蘭北上方向為5094輛；旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改南下旅行時間約73分，北上旅行時間約82分，速率維持在每小時60公里，全日交通堪稱順暢。

公路總局表示，蘇花路廊隨假期進入第二天下午，午後蘇花路廊北上車流有逐漸增加趨勢，每小時交通量約維持900至1000輛次。

由於明天是元旦連假第三天，公路總局也預估蘇花路廊將在中午過後湧現北返車潮，預估整天南下車流約5300輛，北上則是1萬4100輛。

公路總局因應收假日旅運需求，第四區養護工程處交控中心將依交通狀況，動態調控蘇花路廊沿線路口號誌，協同現場警力指揮疏導，以維護交通秩序。