1日是2023年第一天，各醫院陸續迎來元旦寶寶。北市聯醫今有3名寶寶出生，為2女、1男，目前沒有孕婦待產。

北市聯醫表示，1日共迎來3名元旦寶寶，性別為1男、2女，皆為自然產在婦幼院區出生，目前未有任何待產孕婦，也未有人預約剖腹產。

母子3人落軌遭電車輾斃 目擊者還原恐怖瞬間
台南恐怖車禍！轎車撞爛4人噴飛車外 2人無生命跡象1受困搶救
航班大亂馬尼拉上空畫面曝！2客機空中通訊失靈 菲火速道歉
#元旦寶寶 #北市 #聯醫 #婦幼院區 #迎來