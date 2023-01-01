喜迎元旦寶寶 北市聯醫接生1男2女 16:352023/01/01 中時 蔡佩珈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 喜迎元旦寶寶 北市聯醫接生1男2女（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1日是2023年第一天，各醫院陸續迎來元旦寶寶。北市聯醫今有3名寶寶出生，為2女、1男，目前沒有孕婦待產。 北市聯醫表示，1日共迎來3名元旦寶寶，性別為1男、2女，皆為自然產在婦幼院區出生，目前未有任何待產孕婦，也未有人預約剖腹產。 母子3人落軌遭電車輾斃 目擊者還原恐怖瞬間 台南恐怖車禍！轎車撞爛4人噴飛車外 2人無生命跡象1受困搶救 航班大亂馬尼拉上空畫面曝！2客機空中通訊失靈 菲火速道歉 #元旦寶寶 #北市 #聯醫 #婦幼院區 #迎來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「像你這種老人真不該搭公車」 司機涉打罵乘客 台中客運挨罰 04:102022/12/27 地方新聞 竹客9002元旦起停駛！桃園「19條路線」 明年底恐大砍線 16:502022/12/31 生活 國三嚴重車禍！小車爆胎遭撞 大貨車衝出護欄「車頭包電桿」 3傷 15:112022/12/29 社會 桃園離譜車禍！駕駛為閃車連撞路旁2車 車頭全毀畫面曝光 12:412023/01/01 社會 真行人地獄！台中母嬰遭公車撞死 交長：駕駛責任大 11:512022/12/28 生活 天凱三大產品線撐腰 明年營運衝 04:102022/12/27 投資理財 馬路三寶出沒！ 「機車待轉區」成了自小客車停位？ 15:142022/12/26 社會 目睹妻兒遭公車撞死 伊拉克尪親屬首發聲 最無法接受1事 15:162022/12/29 社會 元旦連假第2日國1塞 一上午三起自小客追撞 13:432023/01/01 生活 冬季風暴侵襲美國各地 造成至少24人喪命 05:372022/12/26 國際 台中公車輾斃母嬰 台北司機念「8字咒語」 真相她感動：謝謝你 09:182022/12/29 生活 防踩踏發生 北捷跨年首擴大緩衝區 42小時不收班 15:462022/12/28 生活 旺報社評》全面開放小三通 累積善意 18:362022/12/29 旺報社評 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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