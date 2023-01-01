1日是2023年第一天，各醫院陸續迎來元旦寶寶。北市聯醫今有3名寶寶出生，為2女、1男，目前沒有孕婦待產。

北市聯醫表示，1日共迎來3名元旦寶寶，性別為1男、2女，皆為自然產在婦幼院區出生，目前未有任何待產孕婦，也未有人預約剖腹產。