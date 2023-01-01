行政院長蘇貞昌12月31日在臉書貼出模仿抖音短影片風格的政績影片，宣揚任內五項重要政績，影片中更多次提到「太狠了」三字。對此，媒體人張禹宣直呼，過去蘇貞昌在禁抖音的相關議題上，曾說「資安疑慮等於國安疑慮」，沒想到自己卻連抖音長什麼樣子都不知道，年輕人看到這件事「絕對頭皮發麻」。

張禹宣今（1）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，這部影片在風格上，是「抖音式」的風格，他解釋，該部影片的語音，是來自大陸版抖音內，一個可以選擇中文語音腔調和性別的軟體，只要輸入了想要的文稿，軟體內建語音就會將其唸出來。

張禹宣強調，蘇貞昌該部影片的旁白語音，是只有大陸版抖音才有的，且影片中多次提到的「太狠了」一詞，既是抖音的流行語，也是用戶拍攝短影片時，為了吸引觀眾目光會使用到的用字，同時，整部影片的模式、模組，也是完整照抄抖音。

張禹宣認為，蘇貞昌的小編們顯然就是抖音的重度愛好者，因為該部影片的旁白、文字、形式，都是百分之百還原了抖音短影片。因此，張禹宣也推測，蘇貞昌可能是自己搞不清楚狀況，不知道他影片的拍攝風格是來自抖音，亦或是幕僚將類似影片推薦給蘇，蘇認為這種拍攝風格年輕人可能會喜歡，所以就採用了。